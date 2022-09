Ndicka Juventus, si chiude per gennaio? Società bianconera al lavoro (Di giovedì 29 settembre 2022) Ndicka Juventus, si può chiudere per gennaio la trattativa per l’acquisto del difensore? Il club bianconero è al lavoro La Juventus programma già le prossime mosse sul mercato, con un occhio di riguardo per la situazione di Evan Ndicka. Il difensore mancino di proprietà dell’Eintracht Francoforte potrebbe essere un profilo spendibile già per il mercato di gennaio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Decisivi potrebbero essere i rapporti buoni tra i due club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022), si puòre perla trattativa per l’acquisto del difensore? Il club bianconero è alLaprogramma già le prossime mosse sul mercato, con un occhio di riguardo per la situazione di Evan. Il difensore mancino di proprietà dell’Eintracht Francoforte potrebbe essere un profilo spendibile già per il mercato di, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Decisivi potrebbero essere i rapporti buoni tra i due club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ggaku99 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus monitora #Asensio come possibile rinforzo in attacco. Continuano i sondaggi per #Grimaldo e #Bensebaini pe… - ZonaBianconeri : RT @JuventusHubOff: ???? #Ndicka potrebbe essere un profilo spendibile già nel mercato di gennaio per la #Juventus, soprattutto grazie agli o… - ZonaBianconeri : RT @LeporeGiulio: ???? #Ndicka potrebbe essere un profilo spendibile già nel mercato di gennaio per la #Juventus, soprattutto grazie agli ott… - LeporeGiulio : ???? #Ndicka potrebbe essere un profilo spendibile già nel mercato di gennaio per la #Juventus, soprattutto grazie ag… - JuventusHubOff : ???? #Ndicka potrebbe essere un profilo spendibile già nel mercato di gennaio per la #Juventus, soprattutto grazie ag… -