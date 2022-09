Nazionale italiana, i promossi del nuovo corso Mancini: 3 calciatori alla ribalta (Di giovedì 29 settembre 2022) La Nazionale italiana ha ritrovato grande fiducia, la qualificazione alle Final Four di Nations League rappresenta una boccata d’ossigeno in risposta agli ultimi deludenti risultati. La vittoria agli Europei è stata messa un po’ da parte dalla debacle della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Anche il Ct Roberto Mancini è stato messo in discussione, poi la decisione è stata quella di riprovare a ripartire. Le prime partite sono state decisive per valutare volti nuovi, in particolar modo si sono messi in mostra tre calciatori, in grado di rappresentare il presente e il futuro della Nazionale italiana. La squadra ha giocato un buon calcio nelle ultime partite contro Inghilterra e Ungheria, ma soprattutto ha vinto senza subire ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 settembre 2022) Laha ritrovato grande fiducia, la qualificazione alle Final Four di Nations League rappresenta una boccata d’ossigeno in risposta agli ultimi deludenti risultati. La vittoria agli Europei è stata messa un po’ da parte ddebacle della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Anche il Ct Robertoè stato messo in discussione, poi la decisione è stata quella di riprovare a ripartire. Le prime partite sono state decisive per valutare volti nuovi, in particolar modo si sono messi in mostra tre, in grado di rappresentare il presente e il futuro della. La squadra ha giocato un buon calcio nelle ultime partite contro Inghilterra e Ungheria, ma soprattutto ha vinto senza subire ...

OptaPaolo : 34 - Roberto Mancini ha ottenuto la 34ª vittoria sulla panchina dell’Italia, raggiungendo Arrigo Sacchi al 3° posto… - capuanogio : #Bonucci sul ritorno di #Donnarumma a San Siro: “Chi fischia un giocatore della nazionale italiana per me è una per… - fnicodemo : RT @Fondazione_FID: ?? Giorgio Chiellini, bandiera e simbolo della Nazionale italiana e Juventus, oggi in campo nel Los Angeles FC, sarà osp… - StampaSavona : Rugby, la loanese Michela Merlo ai mondiali con la nazionale italiana - fdicos10 : RT @Fondazione_FID: ?? Giorgio Chiellini, bandiera e simbolo della Nazionale italiana e Juventus, oggi in campo nel Los Angeles FC, sarà osp… -