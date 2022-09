Napoli | Spalletti recupera pezzi | le ultime verso il Torino

(Di giovedì 29 settembre 2022) Arrivano rientri importanti in casariabbraccia i nazionali a Castel Volturno e inizia a preparare la gara contro ildi sabato: i precedenti al Maradona – VIDEOriabbraccia i suoi. Mario Rui, Min-Jae, Ostigard, Olivera e Rrahmani hanno fatto ritorno a Castel Volturno dopo gli impegni con le rispettive Nazionali; le condizioni di quest’ultimo saranno valutate nella rifinitura di domani in vista della sfida di sabato prossimo al Maradona contro il. Assente Lozano, che contro la Colombia è rimasto in panchina a causa di un affaticamento muscolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Napoli non vincerà mai la Champions, mentre lo Scudetto può farlo. Se fossi in Napoli metterei col Toro quantomeno la stessa determinazione che solitamente si impiega in Champions. Empoli - ...Il giornalista Ravezzani ai microfoni di Radio Punto Nuovo analizza l'importanza dell'ottava giornata per i partenopei.Spalletti ha un asso nella manica che sta tenendo in considerazione: possibile scelta a sorpresa, i numeri parlano chiaro ...