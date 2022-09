Napoli, rinnovo Meret: tutti i dettagli (Di giovedì 29 settembre 2022) Tra le novità più piacevoli di questo avvio di stagione c’è sicuramente Alex Meret, che dopo essere stato a lungo in bilico tra le file del Napoli, si è preso una grossa rivincita nei confronti dei più scettici. Alex Meret sarebbe ad un passo dal rinnovo con il club partenopeo, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, potrebbe ricevere un aumento di stipendio a € 1,5M/anno + bonus fino al 2027. Napoli Meret rinnovo Nel corso di questo campionato, l’estremo difensore ex Udinese, ha collezionato 7 presenze incassando solamente 5 gol. In diverse circostanze si è reso protagonista di interventi decisivi che hanno permesso alla formazione di Luciano Spalletti di superare momenti difficili del match. Prestazione convincenti che avrebbero condotto la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) Tra le novità più piacevoli di questo avvio di stagione c’è sicuramente Alex, che dopo essere stato a lungo in bilico tra le file del, si è preso una grossa rivincita nei confronti dei più scettici. Alexsarebbe ad un passo dalcon il club partenopeo, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, potrebbe ricevere un aumento di stipendio a € 1,5M/anno + bonus fino al 2027.Nel corso di questo campionato, l’estremo difensore ex Udinese, ha collezionato 7 presenze incassando solamente 5 gol. In diverse circostanze si è reso protagonista di interventi decisivi che hanno permesso alla formazione di Luciano Spalletti di superare momenti difficili del match. Prestazione convincenti che avrebbero condotto la ...

