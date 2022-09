Napoli, Renica risponde a Cassano: «Irrecuperabile» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il libero del Napoli scudettato, Alessandro Renica ha replicato ad Antonio Cassano, dopo che questi aveva definito quella squadra di scappati di casa Antonio Cassano attacca e Alessandro Renica risponde. Dopo le accuse del barese che aveva detto che «Maradona aveva vinto il primo scudetto con il Napoli con degli scappati di casa» è arrivata la risposta di Alessandro Renica, che di quella squadra era il libero. «Quello che è scappato, è il tuo cervello! Irrecuperabile. Bene, verifico se è il caso di portarti in tribunale… ovviamente l’eventuale ricavato andrà tutto in beneficenza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Il libero delscudettato, Alessandroha replicato ad Antonio, dopo che questi aveva definito quella squadra di scappati di casa Antonioattacca e Alessandro. Dopo le accuse del barese che aveva detto che «Maradona aveva vinto il primo scudetto con ilcon degli scappati di casa» è arrivata la risposta di Alessandro, che di quella squadra era il libero. «Quello che è scappato, è il tuo cervello!. Bene, verifico se è il caso di portarti in tribunale… ovviamente l’eventuale ricavato andrà tutto in beneficenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

