LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, raggiunto l'accordo con #Meret ?? Tutti i dettagli ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, fumata bianca per il rinnovo di Meret - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, fumata bianca per il rinnovo di Meret - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, fumata bianca per il rinnovo di Meret - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Napoli, fumata bianca per il rinnovo di Meret -

La 'particolare' estate di Meret Per Meret, dunque,bianca per il rinnovo ormai a un passo: accordo arrivato dopo un'estate 'particolare' per il portiere. Ilinfatti ha cercato per ......in estate a lasciareper tornare alla Cremonese in prestito, ma ora pare aver convinto Spalletti , motivo per cui gli azzurri cercheranno di arrivare al rinnovo. Molto più vicino alla...ForzAzzurri.net - Napoli, vicina la firma di Meret Sembra ormai fatta per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli, dopo che in estate sembrava ormai certo l'addio per il ...Sembra aver dato buon esito il summit tra il Napoli e Federico Pastorello per discutere del rinnovo del contratto di Alex Meret.