Napoli, donna incinta chiede elemosina sotto la pioggia con bimbo di 18 mesi (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In avanzato stato di gravidanza, con una bimba di 18 mesi, in strada, sotto la pioggia a chiedere l’elemosina. Gli agenti della Polizia locale hanno sorpreso così, nel centro storico di Napoli, una ragazza romena di 22 anni. I controlli sono stati messi in atto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’impiego di minori in attività illecite, svolte dall’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale. Nello specifico gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione in via Benedetto Croce. Nei pressi del complesso monumentale di Santa Chiara è stata trovata la ragazza seduta a terra insieme alla bimba di 18 mesi. La ragazza è stata accompagnata negli uffici del Reparto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In avanzato stato di gravidanza, con una bimba di 18, in strada,lare l’. Gli agenti della Polizia locale hanno sorpreso così, nel centro storico di, una ragazza romena di 22 anni. I controlli sono stati messi in atto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’impiego di minori in attività illecite, svolte dall’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale. Nello specifico gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione in via Benedetto Croce. Nei pressi del complesso monumentale di Santa Chiara è stata trovata la ragazza seduta a terra insieme alla bimba di 18. La ragazza è stata accompagnata negli uffici del Reparto ...

Luxgraph : Serie A, prima donna arbitro: Ferrieri Caputi scrive la storia - Donna_Cath : RT @UnaCertaCarmen: Buongiorno #Napoli - Bianca34874951 : RT @fanpage: Voleva che la propria ex tornasse a tutti i costi con lui: e per 'convincerla', non ha esitato ad estrarre un coltello e prend… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Voleva che la propria ex tornasse a tutti i costi con lui: e per 'convincerla', non ha esitato ad estrarre un coltello e prend… - ilmionapoli : Arbitri: Massimi per Napoli-Torino. Ferrieri Caputi prima donna arbitro in Serie A -