Napoli | a Ponticelli tour gratuito nell’arte urbana

(Di giovedì 29 settembre 2022) Sabato 1° ottobre un viaggio tra le bellezze della periferia orientale con ilcon ‘contemporanea’.alla scoperta dell’artedella periferia orientale di. Appuntamento per sabato 1° ottobre 2022 con ‘contemporanea’: dalla Torre dell’Orologio di Dalisi alla fontana di Buren fino alle facciate del Parco dei

antonellaa262 : Sabato 1° ottobre un viaggio tra le bellezze della periferia orientale con il tour gratuito nell’arte urbana con ‘P… - pengueraffaele : Napoli, tour gratuito nell’arte urbana con Ponticelli contemporanea: viaggio tra le bellezze della periferia orient… - NapoliClick : Napoli, tour gratuito nell'arte urbana con Ponticelli contemporanea - cronachecampane : Napoli, tour gratuito nell'arte urbana con ‘Ponticelli contemporanea’ #Napoli #Ponticellicontemporanea - vitadavip : Mi manca tanto Napoli e le persone che avevo conosciuto tra Ponticelli, Ercolano, Torre Annunziata e Castellammare… -

ilmattino.it

Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Nunzia D'Amico , la 'padrina' ditrucidata sotto la sua abitazione nell'ottobre di sette anni fa. Il presunto killer della ...Appello di. ...La sua produzione musicale continua prima ae poi a Roma dove incontra lo scrittore e ... Nino Guarnaccia alla chitarra e Robertoalla batteria, offrirà al pubblico un concerto di ... Ponticelli, per ogni lavoratore c’è un percettore del Reddito di cittadinanza Napoli, tour gratuito nell’arte urbana con ‘Ponticelli contemporanea’. Sabato 1° ottobre viaggio tra le bellezze della periferia orientale. Tour gratuito alla scoperta dell’arte urbana della periferia ...Colpo di scena nel processo per l’omicidio di Nunzia D’Amico, la ‘padrina’ di Ponticelli trucidata sotto la sua abitazione nell’ottobre di sette anni fa. Il ...