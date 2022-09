Naples Shipping Week, sulla Guardia costiera nel Mediterraneo un forum con Giovannini, De Luca e Carlone (Di giovedì 29 settembre 2022) Domani, venerdì 30 settembre, alle ore 9, al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito della “Naples Shipping Week”, si aprirà il Mediterranean Coast Guard Function forum, un consesso che riunisce rappresentanti di istituzioni e agenzie che hanno competenze nelle funzioni di Guardia costiera nel Mediterraneo. L’apertura del forum – organizzato dalla Guardia costiera italiana – vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania; e dell’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, Comandante generale del Corpo delle capitanerie ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) Domani, venerdì 30 settembre, alle ore 9, al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito della “”, si aprirà il Mediterranean Coast Guard Function, un consesso che riunisce rappresentanti di istituzioni e agenzie che hanno competenze nelle funzioni dinel. L’apertura del– organizzato dallaitaliana – vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Enrico, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; di Vincenzo De, presidente della Regione Campania; e dell’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola, Comandante generale del Corpo delle capitanerie ...

