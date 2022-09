LA NAZIONE

Sbarca alla kermesse un disegnatore particolarmente apprezzato. Il tutto grazie alla casa editrice J ...Sbarca alla kermesse un disegnatore particolarmente apprezzato. Il tutto grazie alla casa editrice J ... Nagabe Sensei a Lucca Comics 2022: i fan già in delirio - Cosa Fare - lanazione.it Lucca, 29 settembre 2022 - I fan sono già in delirio: l'arrivo al Lucca Comics di Nagabe Sensei, il grande autore di un manga molto amato in Italia, ovvero Girl from The Other Side, scatena l'attesa.