Musica, morto il rapper americano Coolio (Di giovedì 29 settembre 2022) Il rapper americano Coolio, conosciuto per il suo successo del 1995 Gangsta's Paradise, è morto all'età di 59 anni: lo ha annunciato il suo manager. Il vero nome di Coolio era Artis Leon Ivey Jr. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Il, conosciuto per il suo successo del 1995 Gangsta's Paradise, èall'età di 59 anni: lo ha annunciato il suo manager. Il vero nome diera Artis Leon Ivey Jr. Il ...

Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - iovabbe_mavoi : RT @Agenzia_Ansa: Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa a Los… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa a Los… - vociintesta : RT @YovngYuri: no ragazzi Lil peep è troppo forte dio cane non mi stancherò mai di ascoltare la sua musica lo amo quel bastardo ma perché è… - RaiNews : La morte di Coolio. Quando disse che voleva fare il pompiere per sfuggire alla droga: 'Nell'addestramento antincend… -

Musica, morto il rapper americano Coolio Il musicista, che è stato premiato con un prestigioso Grammy, è morto a Los Angeles, ha detto Jarez Posey all'Afp, senza specificare la causa del decesso. 29 settembre 2022 Musica: morto a 59 anni il rapper americano Coolio. Scrisse "Gangsta's Paradise"" E' stato trovato senza vita nel bagno di casa sua da un amico nel pomeriggio di ieri, muore a 59 anni il rapper di "Gangsta's Paradise", Coolio. Il musicista americano, vincitore di un Grammy, il cui ...