Musica italiana col fiato sospeso, è stato operato al cuore: fan in ansia (Di giovedì 29 settembre 2022) . La notizia appena diffusa ha lasciato tutti atterriti La speranza è che alla fine le condizioni di Omar Petrini possano migliorare in questi giorni. Il rocker bresciano si è dovuto sottoporre ad un altro intervento al cuore dopo quello del 2021. Non L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) . La notizia appena diffusa ha lasciato tutti atterriti La speranza è che alla fine le condizioni di Omar Petrini possano migliorare in questi giorni. Il rocker bresciano si è dovuto sottoporre ad un altro intervento aldopo quello del 2021. Non L'articolo proviene da Inews24.it.

roses_musk29 : Oggi #29settembre ricorre l’anniversario di una delle canzoni più belle della storia della musica italiana ?? Per s… - cratete : @enzomazza Ho come l’impressione che quando si chiede “più musica italiana”, certi artisti intendano dire “più musica mia” - zazoomblog : Auguri Raf voce inconfondibile della musica italiana - #Auguri #inconfondibile #della #musica - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - clatod : @EmmeBi Sì, ma non l’ha detto a Rollistò, ma a Adnkronos, sennò vengono le scimmie urlanti a dirci: perché non gli… -