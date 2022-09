Motomondiale: Gp Thailandia, Quartararo 'Pronto a lottare' (Di giovedì 29 settembre 2022) "In Giappone il nostro passo era buono" BURIRAM (Thailandia) - "In Giappone non sono riuscito a superare. Il nostro passo era abbastanza buono, ma siamo rimasti bloccati. In Thailandia possiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) "In Giappone il nostro passo era buono" BURIRAM () - "In Giappone non sono riuscito a superare. Il nostro passo era abbastanza buono, ma siamo rimasti bloccati. Inpossiamo ...

DanieleFassina : RT @P300it: Motomondiale | GP Thailandia 2022 – Anteprima di Buriram ? di Alyoska Costantino ?? - P300it : Motomondiale | GP Thailandia 2022 – Anteprima di Buriram ? di Alyoska Costantino ?? - sportli26181512 : MotoGP, GP Thailandia: l'analisi del circuito di Buriram a cura di Mauro Sanchini: Il Motomondiale fa tappa sul cir… - corsedimoto : DANILO PETRUCCI ritorna in MotoGP per il GP della Thailandia: le prime parole da pilota 'sostituto' in Suzuki… - gponedotcom : Niente sosta per il Motomondiale, che nel weekend torna in azione sul tracciato di Buriram: ecco tutti gli orari de… -