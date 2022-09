Motomondiale: Gp Thailandia, Bagnaia 'A Motegi troppo ambizioso' (Di giovedì 29 settembre 2022) "Speriamo qui di ritrovare un buon feeling con la moto" BURIRAM (Thailandia) - "Dopo il Giappone ho analizzato tutto, dovevamo capire il perché dei problemi in accelerazione. Se penso alla caduta, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) "Speriamo qui di ritrovare un buon feeling con la moto" BURIRAM () - "Dopo il Giappone ho analizzato tutto, dovevamo capire il perché dei problemi in accelerazione. Se penso alla caduta, ...

DanieleFassina : RT @P300it: Motomondiale | GP Thailandia 2022 – Anteprima di Buriram ? di Alyoska Costantino ?? - P300it : Motomondiale | GP Thailandia 2022 – Anteprima di Buriram ? di Alyoska Costantino ?? - sportli26181512 : MotoGP, GP Thailandia: l'analisi del circuito di Buriram a cura di Mauro Sanchini: Il Motomondiale fa tappa sul cir… - corsedimoto : DANILO PETRUCCI ritorna in MotoGP per il GP della Thailandia: le prime parole da pilota 'sostituto' in Suzuki… - gponedotcom : Niente sosta per il Motomondiale, che nel weekend torna in azione sul tracciato di Buriram: ecco tutti gli orari de… -