MotoGP | Marc Marquez | “Ho grandi motivazioni per fare bene a Buriram | in Giappone ho avuto ottime indicazioni”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Dare conferma.si avvicina al 17° round del Mondiale 2022 dicon curiosità. L’iberico tornato a all’agonismo vero e proprio ad Aragon, dopo la quarta operazione all’omero del braccio destro, sembra essersi ristabilito dal punto di vista fisico e il quarto posto di Motegi () è stato un chiaro segnale di ripresa. Nonostante le deficienze della Honda siano evidenti,sta trovando un modo per portare al limite la moto di Tokyo, con risultati più che decorosi. Tuttavia, la buona notizia della prova nella terra del Sol Levante riguarda la sua salute. L’iberico, infatti, non ha accusato dolori particolari al termine del GP nipponico e quindi sarà interessante capire cosa accadrà in Thailandia. Il Circus delle due-ruote, infatti, sarà di scena ain ...