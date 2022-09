MotoGP GP Thailandia 2022, Bagnaia: “Mia sfida con Quartararo come Sinner contro Alcaraz” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Dopo il Giappone ho analizzato tutto, dovevamo capire il perché dei problemi in accelerazione. Se penso alla caduta, stavo cercando di superare Quartararo ma ero troppo lontano per tentare il sorpasso, sono stato troppo ambizioso”. Queste le parole di Francesco Bagnaia in occasione della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. Il ducatista, protagonista di una caduta domenica scorsa in Giappone, ha cercato di analizzare le difficoltà avute nell’ultimo weekend: “Nella gestione della moto sto avendo qualche difficoltà. La cosa più difficile è che in questo Mondiale non abbiamo avuto tante sessioni sul bagnato, quindi sono arrivato in Giappone senza un buon feeling. Qui in Thailandia però possiamo recuperarlo”. Poi un paragone tennistico: “La mia sfida ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) “Dopo il Giappone ho analizzato tutto, dovevamo capire il perché dei problemi in accelerazione. Se penso alla caduta, stavo cercando di superarema ero troppo lontano per tentare il sorpasso, sono stato troppo ambizioso”. Queste le parole di Francescoin occasione della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi. Il ducatista, protagonista di una caduta domenica scorsa in Giappone, ha cercato di analizzare le difficoltà avute nell’ultimo weekend: “Nella gestione della moto sto avendo qualche difficoltà. La cosa più difficile è che in questo Mondiale non abbiamo avuto tante sessioni sul bagnato, quindi sono arrivato in Giappone senza un buon feeling. Qui inperò possiamo recuperarlo”. Poi un paragone tennistico: “La mia...

