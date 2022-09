MotoGP | Francesco Bagnaia | “Archiviato l’errore di Motegi | qui a Buriram potremo fare bene soprattutto nel T1”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Parola d’ordine: dimenticare. Questo, in soldoni, è il mantra che accompagnerànel suo fine settimana del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di, dove si torna a correre dopo le due edizioni cancellate per colpa della pandemia, vivremo una gara che consegnerà 25 punti davvero pesanti pensando alla rincorsa al titolo iridato. Il portacolori del team Ducati Factory, come detto, dovrà essere bravo a mettersi alle spalle la caduta in terra nipponica, al termine di una gara davvero complicata. Quando pensava di andare a recuperare altri punti a Fabio Quartararo, ora invece “Pecco” si trova a 18 lunghezze di distacco, con la chiara intenzione di rimettere le cose a posto sulla pista thailandese. Nel ...

domenica 2 ottobre 2022 si correrà il Gran Premio di Thailandia: dove eravamo rimasti Molta ... Male"Pecco" Bagnaia che cade. Fabio Quartarato, campione in carica, non va meglio e ...È ancora tutto aperto nel campionato del mondo di. La classifica vede al comando Fabio Quartararo, campione del mondo in carica, incalzato daBagnaia che precede Aleix Espargarò. CHiudono la top five provvisoria Enea Bastianini e ... MotoGP: LE STATISTICHE Marc ha trionfato in entrambi i GP disputati in Thailandia nel 2018 e 2019. La Ducati ha ottenuto un podio a Buriram: il secondo posto con Andrea Dovizioso nel 2018.