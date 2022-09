Moto3, Izan Guevara cerca l’allungo in Thailandia (Di giovedì 29 settembre 2022) Izan Guevara è pronto ad allungare sensibilmente in classifica questo fine settimana nel Gran Premio di Thailandia, 17° round del Motomondiale 2022. I giovani protagonisti della Moto3 sono pronti per tornare dopo due anni a Buriram, impianto che come quello di Motegi è stato assente dal calendario in seguito all’emergenza sanitaria. Il Chang International Circuit potrebbe segnare la prima vera fuga in classifica da parte dello spagnolo di Aspar che con l’acuto in Giappone vanta 254 punti contro i 209 del compagno e connazionale Sergio Garcia. Il #11 del gruppo è obiettivamente l’unico che può sfidare il 18enne di Palma de Mallorca, vincitore degli ultimi due appuntamenti con una netta superiorità su tutti gli altri. Dennis Foggia (Leopard) guarda da lontano gli avversari, pronto per tornare sul podio dopo l’ottimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022)è pronto ad allungare sensibilmente in classifica questo fine settimana nel Gran Premio di, 17° round del Motomondiale 2022. I giovani protagonisti dellasono pronti per tornare dopo due anni a Buriram, impianto che come quello di Motegi è stato assente dal calendario in seguito all’emergenza sanitaria. Il Chang International Circuit potrebbe segnare la prima vera fuga in classifica da parte dello spagnolo di Aspar che con l’acuto in Giappone vanta 254 punti contro i 209 del compagno e connazionale Sergio Garcia. Il #11 del gruppo è obiettivamente l’unico che può sfidare il 18enne di Palma de Mallorca, vincitore degli ultimi due appuntamenti con una netta superiorità su tutti gli altri. Dennis Foggia (Leopard) guarda da lontano gli avversari, pronto per tornare sul podio dopo l’ottimo ...

