“Morto per l’amianto sulle navi militari”, il figlio di Ciserano risarcito con 120mila euro e un assegno mensile (Di giovedì 29 settembre 2022) Bergamo. Centoventimila euro, più un assegno mensile da 1.900 euro. È il risarcimento ottenuto da Francesco La Rocca, 36enne residente a Ciserano, durante il processo per la morte del padre Mario, ex motorista della Marina Militare, deceduto nel 2017 all’età di 69 anni per un melotelioma. Tra il 1968 e il 1970 l’uomo, originario di Torre Del Greco (Napoli) aveva prestato servizio sulle navi della Marina prima a Taranto, poi ad Augusta e infine Ancona. Secondo l’avvocato Ezio Bonanni, però, durante quegli anni era stato quotidianamente esposto all’amianto. La fibra killer, a quanto pare, si trovava nei motori e nei rivestimenti delle tubature. E La Rocca, all’epoca – sempre secondo l’accusa -, non era stato né informato sui pericoli dell’esposizione né ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 settembre 2022) Bergamo. Centoventimila, più unda 1.900. È il risarcimento ottenuto da Francesco La Rocca, 36enne residente a, durante il processo per la morte del padre Mario, ex motorista della Marina Militare, deceduto nel 2017 all’età di 69 anni per un melotelioma. Tra il 1968 e il 1970 l’uomo, originario di Torre Del Greco (Napoli) aveva prestato serviziodella Marina prima a Taranto, poi ad Augusta e infine Ancona. Secondo l’avvocato Ezio Bonanni, però, durante quegli anni era stato quotidianamente esposto al. La fibra killer, a quanto pare, si trovava nei motori e nei rivestimenti delle tubature. E La Rocca, all’epoca – sempre secondo l’accusa -, non era stato né informato sui pericoli dell’esposizione né ...

rtl1025 : ?? È morto #BrunoArena, il comico che per anni ha fatto coppia con Max Cavallari nei Fichi d'India. L'annuncio sui s… - RadioItalia : Il comico, da diversi anni lontano dalle scene per un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. Ciao #Bruno ?? - Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - gabcicala : RT @sabripillot: Nonostante il vicedirettore della gara ciclistica in cui è morto #GiovanniIannelli abbia ammesso di non aver controllato i… - sabripillot : Nonostante il vicedirettore della gara ciclistica in cui è morto #GiovanniIannelli abbia ammesso di non aver contro… -

Omicidio a Mammagialla, rinviato a giudizio un funzionario del carcere Entrambi erano accusati di omicidio colposo per la morte di Giovanni Delfino, il sessantenne viterbese morto il 29 marzo 2019 per mano di Singh Khan con cui condivideva la cella nel carcere viterbese. È morto Coolio, il rapper della hit Gangsta's Paradise : aveva 59 anni ... Pseudonimo di Artis Leon Ivey Jr, aveva intrapreso anche la carriera di attore È morto all'età di ... Coolio si era poi trasferito a Compton, in California: era celebre soprattutto per la hit del 1995 "... Agenzia ANSA È morto Coolio, il rapper di «Gangsta’s Paradise». Aveva 59 anni Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Musica, morto a 59 anni il rapper americano Coolio Lo ha reso noto il suo manager, Jarez Posey, senza specificare la causa del decesso. Il musicista vincitore di un Grammy, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, è stato trovato senza vita nel bagno ... Entrambi erano accusati di omicidio colposola morte di Giovanni Delfino, il sessantenne viterbeseil 29 marzo 2019mano di Singh Khan con cui condivideva la cella nel carcere viterbese.... Pseudonimo di Artis Leon Ivey Jr, aveva intrapreso anche la carriera di attore Èall'età di ... Coolio si era poi trasferito a Compton, in California: era celebre soprattuttola hit del 1995 "... Amianto: morto per mesotelioma, due ministeri condannati Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Lo ha reso noto il suo manager, Jarez Posey, senza specificare la causa del decesso. Il musicista vincitore di un Grammy, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, è stato trovato senza vita nel bagno ...