Morto Coolio | il rapper trovato senza vita in casa | aveva 59 anni

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –, ilamericano degli’90 che ha scalato le classifiche musicali con successi come ‘Gangsta’s Paradise’ e ‘Fantastic Voyage’, èa Los Angeles all’età di 59. Lo ha detto alla Cnn il suo amico e manager Jarez Posey,specificare la causa del decesso. Vincitore di un Grammy, il musicista, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, è statonel bagno disua da un suo amico mercoledì pomeriggio. L'articolo proviene da Italia Sera.

