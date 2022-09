Morto Coolio, il rapper trovato senza vita in casa: aveva 59 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Coolio, il rapper americano degli anni ’90 che ha scalato le classifiche musicali con successi come ‘Gangsta’s Paradise’ e ‘Fantastic Voyage’, è Morto a Los Angeles all’età di 59 anni. Lo ha detto alla Cnn il suo amico e manager Jarez Posey, senza specificare la causa del decesso. Vincitore di un Grammy, il musicista, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, è stato trovato senza vita nel bagno di casa sua da un suo amico mercoledì pomeriggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –, ilamericano degli’90 che ha scalato le classifiche musicali con successi come ‘Gangsta’s Paradise’ e ‘Fantastic Voyage’, èa Los Angeles all’età di 59. Lo ha detto alla Cnn il suo amico e manager Jarez Posey,specificare la causa del decesso. Vincitore di un Grammy, il musicista, il cui vero nome era Artis Leon Ivey Jr, è statonel bagno disua da un suo amico mercoledì pomeriggio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

