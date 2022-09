Morto Coolio, il rapper di “Gangsta’s Paradise” trovato senza vita a Los Angeles: aveva 59 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) È Morto a 59 anni Artis Leon Ivey Jr, cantante meglio noto con il nome d’arte di Coolio. Il rapper americano era salito alla ribalta negli anni ’90 conquistando la scena hip hop con successi “Gangsta’s Paradise”, con cui vinse un Grammy per la migliore performance rap da solista nel 1995, e “Fantastic Voyage”. La causa della morte, ad ora non ancora accertata, sembra essere un arresto cardiaco. Fonti di polizia vicine a Tmz hanno riferito cosa sarebbe successo negli attimi prima della sua morte: Coolio si trovava a casa di un amico, nel pomeriggio di mercoledì, a Los Angeles, quando ha chiesto di poter andare in bagno. Passati alcuni minuti senza sentire nessun rumore e vedendo la porta del bagno chiusa, l’amico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Èa 59Artis Leon Ivey Jr, cantante meglio noto con il nome d’arte di. Ilamericano era salito alla ribalta negli’90 conquistando la scena hip hop con successi “”, con cui vinse un Grammy per la migliore performance rap da solista nel 1995, e “Fantastic Voyage”. La causa della morte, ad ora non ancora accertata, sembra essere un arresto cardiaco. Fonti di polizia vicine a Tmz hanno riferito cosa sarebbe successo negli attimi prima della sua morte:si trovava a casa di un amico, nel pomeriggio di mercoledì, a Los, quando ha chiesto di poter andare in bagno. Passati alcuni minutisentire nessun rumore e vedendo la porta del bagno chiusa, l’amico e ...

