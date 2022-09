Morgan | “Lo spauracchio della deriva fascista è una pu**anata pazzesca A Meloni ho consigliato di fare Sgarbi ministro”

(Di giovedì 29 settembre 2022): “Loè una” “Ho chiamato laper farle i complimenti”: a dirlo è il cantautore Marco Castoldi in arte, che già prima delle elezioni politiche aveva rivelato il suo apprezzamento per la leader di Fdi. Intervistato dall’Adnkronos, l’interprete ha dichiarato: “Laha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla gente. È una donna che ha il sensosocietà ed è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di andare a comprarsi gli slogan come fanno i politici che vivono fuori dal mondo”., poi, ha rivelato di avera Giorgia...

Adnkronos

E a chi dice che con la vittoria della Meloni c'è il rischio di una ''deriva estremista''... ''Basta con questodella deriva fascista è una puttanata pazzesca! Parlano di fascismo ......quota 3.000 (massimo storico in quel momento mentre oggi quota 3.000 è la quota "" in ...). Diversification and the average investor 'Nel lungo termine, le notizie del mercato azionario ... Morgan: 'Basta con spauracchio fascista! Meloni ha interpretato bisogni della gente'' Il cantautore, dopo aver millantato di aver contribuito alla stesura del programma di Fratelli d'Italia, torna a celebrare la vincitrice delle elezioni ...(Adnkronos) - ''Ho chiamato la Meloni per farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Sgarbi come ministro della Cultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una com ...