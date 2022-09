Morgan ha chiamato Giorgia Meloni: “Ecco cosa ci siamo detti” (Di giovedì 29 settembre 2022) La strana coppia della settimana è certamente quella formata da Giorgia Meloni e Morgan. L’artista in una nota rilasciata ad Adnkronos ha dichiarato di aver telefonato alla futura premier dopo la vittoria alle elezioni di domenica scorsa. Il cantante ha consigliato alla Meloni di scegliere Vittorio Sgarbi come Ministro della Cultura. “Ho chiamato Giorgia Meloni per farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito. La Meloni ha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla gente. È una donna che ha il senso della società ed è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 settembre 2022) La strana coppia della settimana è certamente quella formata da. L’artista in una nota rilasciata ad Adnkronos ha dichiarato di aver telefonato alla futura premier dopo la vittoria alle elezioni di domenica scorsa. Il cantante ha consigliato alladi scegliere Vittorio Sgarbi come Ministro della Cultura. “Hoper farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito. Laha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla gente. È una donna che ha il senso della società ed è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di ...

Edo27L : RT @ultimora_pol: Il cantante Morgan: 'Ho chiamato la Meloni, le ho fatto i complimenti. Ho consigliato di nominare Sgarbi come ministro de… - Giusepp17413380 : RT @ultimora_pol: Il cantante Morgan: 'Ho chiamato la Meloni, le ho fatto i complimenti. Ho consigliato di nominare Sgarbi come ministro de… - LLC0429 : RT @ultimora_pol: Il cantante Morgan: 'Ho chiamato la Meloni, le ho fatto i complimenti. Ho consigliato di nominare Sgarbi come ministro de… - lccatt : RT @ultimora_pol: Il cantante Morgan: 'Ho chiamato la Meloni, le ho fatto i complimenti. Ho consigliato di nominare Sgarbi come ministro de… - ilnonnosimpson : RT @ultimora_pol: Il cantante Morgan: 'Ho chiamato la Meloni, le ho fatto i complimenti. Ho consigliato di nominare Sgarbi come ministro de… -