Monza, Berlusconi compie 86 anni: “Auguri al presidentissimo, sempre accanto alla squadra” (Di giovedì 29 settembre 2022) Silvio Berlusconi oggi, giovedì 29 settembre, compie 86 anni, e il Monza, club acquistato quattro anni fa dalla Serie C e portato per la prima in Serie A, gli fa gli Auguri: “Oggi è il compleanno di Silvio Berlusconi! Il quarto da proprietario del Monza, il primo festeggiato con il Club in Serie A. Da tutta la grande famiglia biancorossa, i migliori Auguri al presidentissimo, sempre accanto alla squadra con i suoi preziosi consigli e la sua travolgente energia positiva“, si legge sui profili social del club brianzolo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Silviooggi, giovedì 29 settembre,86, e il, club acquistato quattrofa dSerie C e portato per la prima in Serie A, gli fa gli: “Oggi è il compleanno di Silvio! Il quarto da proprietario del, il primo festeggiato con il Club in Serie A. Da tutta la grande famiglia biancorossa, i migliorialcon i suoi preziosi consigli e la sua travolgente energia positiva“, si legge sui profili social del club brianzolo. SportFace.

ACMonza : Tanti auguri Presidentissimo @berlusconi ??? #ACMonza #Monza #HBD - berlusconi : Oggi, è un giorno storico per l'Italia. Ti ricordo che sono candidato per il Senato della Repubblica nel collegio… - you_trend : @SkyTG24 ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Silvio Berlusconi è eletto senatore del collegio uninominale… - sportface2016 : #Monza, #Berlusconi compie 86 anni: 'Auguri al Presidentissimo, sempre accanto alla squadra con i suoi consigli' - pelipubici1 : Auguri al nostro Cavaliere, o dovrei dire principe azzurro?! Forza Monza????@berlusconi -