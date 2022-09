Mondo eSports | focus sul brand Udinese Calcio

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 29 settembre 2022), case history di successo anche per il. Un settore al centro del boom mondiale, un mercato digitale tutto nuovo e tutto da esplorare, con trend e performance in crescita. Sotto il segno dei Virtual Sports. Al centro dei business plan delle grandi realtà sportive e multinazionali sembra esserci sempre più frequentemente la voce ‘Virtual Sport’, spesso definiti come Giochi elettronici Competitivi. Unin continua espansione, quello degli e-sports, lo dimostrano dati recenti. I ricavi legati alavranno una crescita notevole da qui al prossimo anno, con la possibilità di raggiungere ben 4 miliardi di dollari entro la fine del 2022. Previsioni meno ottimistiche parlano di quasi 3 miliardi, un numero comunque molto alto che ...