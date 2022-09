Mondo di mezzo | la Cassazione conferma le condanne per Carminati e Buzzi

(Di giovedì 29 settembre 2022) Lahato lea 10 anni di reclusione per l’ex Nar Massimoe a 12 anni e 10 mesi per Salvatore, ex ras delle cooperative, nell’ambito del processodi. I giudici hanno accolto solo il ricorso della difesa di Franco Panzironi, mentre ha respinto quelli di altri sette imputati. Accolta anche la richiesta di eliminare la misura di un anno di vigilanza per Pucci, Testa, Garrone e Caldarelli. Nel primo processo di appello del 2018,, vecchio esponente dei neofascisti Nuclei Armati Rivoluzionari, era stato condannato a 14 anni ee a Salvatore, coordinatore della rete cooperative che si spartiva gli appalti sulla Capitale, erano stati inflitti 18 anni ...

... al completo ribaltamento della logica ispiratrice deldelle cooperative, oltre che all'appoggio di concorrenti ex art. 110 c.p. e di altro gruppo associativo caratterizzato da strategie ...... ex ras delle cooperative, nell'ambito del processo 'di'. Gli ermellini hanno ordinato l'appello ter accogliendo il ricorso della difesa del solo imputato Franco Panzironi, respinti gli ...La Cassazione conferma le condanne dell'appello bis per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati e le pene per i due protagonisti del “ Mondo di Mezzo” diventano definitive. La sentenza per Buzzi è di 12 a ...Sono state confermate dalla Cassazione le condanne a 10 anni di reclusione per l'ex Nar Massimo Carminati e a 12 anni e 10 mesi per Salvatore Buzzi, ex ras delle cooperative, nell'ambito del processo ...