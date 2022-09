Mondiali Qatar: vaccinazione Covid non obbligatoria, basterà un tampone negativo (Di giovedì 29 settembre 2022) Non sarà obbligatorio essere vaccinati contro il Covid-19 per gli spettatori dei Mondiali 2022 in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre prossimi, tutti però dovranno presentare un test negativo per raggiungere il Paese. Ad annunciarlo è stato il governo e il Comitato organizzatore della Coppa del Mondo, specificando anche che, l’uso della mascherina sarà obbligatorio per tutti sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie. “Le persone che arrivano in Qatar non sono obbligate alla quarantena, indipendentemente dal loro stato vaccinale o dal loro Paese di origine”, specificano gli organizzatori. I tamponi verranno controllati al banco del check-in dell’aeroporto di partenza, non sarà necessario effettuare un nuovo test all’arrivo. Chi risulterà positivo durante il torneo dovrà ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Non sarà obbligatorio essere vaccinati contro il-19 per gli spettatori dei2022 in, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre prossimi, tutti però dovranno presentare un testper raggiungere il Paese. Ad annunciarlo è stato il governo e il Comitato organizzatore della Coppa del Mondo, specificando anche che, l’uso della mascherina sarà obbligatorio per tutti sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie. “Le persone che arrivano innon sono obbligate alla quarantena, indipendentemente dal loro stato vaccinale o dal loro Paese di origine”, specificano gli organizzatori. I tamponi verranno controllati al banco del check-in dell’aeroporto di partenza, non sarà necessario effettuare un nuovo test all’arrivo. Chi risulterà positivo durante il torneo dovrà ...

