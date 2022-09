Mondiali Qatar: niente vaccino Covid-19 obbligatorio per accedere (Di giovedì 29 settembre 2022) Ennesimo caso sui Mondiali in Qatar: per accedere agli impianti non sarà necessaria la vaccinazione, ma solo un tampone negativo Non sarà obbligatorio essere vaccinati contro il Covid-19 per gli spettatori dei Mondiali 2022 in Qatar. Ennesima polemica attorno alla coppa del mondo in programma questo novembre e dicembre. Come riportato dal comitato organizzatore e il governo Qatariota, basterà presentare un tampone negativo all’arrivo nel paese ed effettuato al check in dal paese di partenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Ennesimo caso suiin: peragli impianti non sarà necessaria la vaccinazione, ma solo un tampone negativo Non saràessere vaccinati contro il-19 per gli spettatori dei2022 in. Ennesima polemica attorno alla coppa del mondo in programma questo novembre e dicembre. Come riportato dal comitato organizzatore e il governoiota, basterà presentare un tampone negativo all’arrivo nel paese ed effettuato al check in dal paese di partenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

