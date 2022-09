Mondiali di Volley Femminile, l’Italia in sfida oggi con il Kenya: diretta su Rai2 (Di giovedì 29 settembre 2022) Arnhem – La Nazionale Femminile di Volley, impegnata nel Campionato del Mondo 2022, si prepara alle ultime partite della pool A che la vedranno in campo oggi contro il Kenya (ore 17.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena) e domenica 2 ottobre contro l’Olanda (ore 15.50 diretta RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena). Le ragazze di Davide Mazzanti hanno sfruttato la giornata di riposo per recuperare dopo le fatiche contro il Belgio: match appassionante e combattuto, soprattutto nel secondo e terzo set. Con determinazione e carattere le campionesse europee sono riuscite a ottenere una vittoria molto preziosa per la classifica, e ancora di più in chiave seconda fase, nella quale le squadre si porteranno dietro tutti i risultati del primo girone. Nella pool A la Nazionale tricolore ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022) Arnhem – La Nazionaledi, impegnata nel Campionato del Mondo 2022, si prepara alle ultime partite della pool A che la vedranno in campocontro il(ore 17.50RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena) e domenica 2 ottobre contro l’Olanda (ore 15.50RAI 2, SKY Sport 1 e SKY Sport Arena). Le ragazze di Davide Mazzanti hanno sfruttato la giornata di riposo per recuperare dopo le fatiche contro il Belgio: match appassionante e combattuto, soprattutto nel secondo e terzo set. Con determinazione e carattere le campionesse europee sono riuscite a ottenere una vittoria molto preziosa per la classifica, e ancora di più in chiave seconda fase, nella quale le squadre si porteranno dietro tutti i risultati del primo girone. Nella pool A la Nazionale tricolore ...

