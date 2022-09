Mondiale di Volley Femminile, l’Italia piega il Kenya e fa quattro vittorie di fila (Di giovedì 29 settembre 2022) Arnhem – Quarta vittoria consecutiva per la Nazionale Italiana Femminile al Mondiale di Volley, che questa sera ha battuto agilmente il Kenya 3-0 (25-15, 25-23, 25-17). Le ragazze di Davide Mazzanti non hanno avuto problemi a superare la formazione africana, confermandosi al comando della pool A a punteggio pieno con 4 successi e 12 punti. Domenica 2 ottobre le campionesse d’Europa chiuderanno la prima fase iridata con il big-match del girone, ovvero la sfida alle padrone di casa dell’Olanda (ore 16 diretta Rai 2 e Sky Sport 1). Come formazione iniziale Mazzanti ha operato diversi cambi nella formazione iniziale dentro Nwakalor per Egonu, Bonifacio per Danesi e Pietrni per Bosetti. Confermate Orro al palleggio, Sylla in banda, Chirichella al centro e De Gennaro libero. Per Sara Bonifacio si è trattato dell’esordio in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022) Arnhem – Quarta vittoria consecutiva per la Nazionale Italianaaldi, che questa sera ha battuto agilmente il3-0 (25-15, 25-23, 25-17). Le ragazze di Davide Mazzanti non hanno avuto problemi a superare la formazione africana, confermandosi al comando della pool A a punteggio pieno con 4 successi e 12 punti. Domenica 2 ottobre le campionesse d’Europa chiuderanno la prima fase iridata con il big-match del girone, ovvero la sfida alle padrone di casa dell’Olanda (ore 16 diretta Rai 2 e Sky Sport 1). Come formazione iniziale Mazzanti ha operato diversi cambi nella formazione iniziale dentro Nwakalor per Egonu, Bonifacio per Danesi e Pietrni per Bosetti. Confermate Orro al palleggio, Sylla in banda, Chirichella al centro e De Gennaro libero. Per Sara Bonifacio si è trattato dell’esordio in ...

