Modena volta pagina, crolla la roccaforte della sinistra: non era mai successo dal 1946 (Di giovedì 29 settembre 2022) Quella che si è appena chiusa è stata davvero una tornata elettorale travolgente. E nel caso del Pd nella storica roccaforte dell’Emilia Romagna, nel senso propriamente letterale del termine. Nella regione notoriamente presidiata dai dem, infatti, la coalizione di centrodestra si è imposta nella stragrande maggioranza dei seggi. E, in particolare, alla Camera la candidata di Fdi Daniela Dondi ha sconfitto con il 37,4% dei consensi l’attivista italo-ivoriano, candidato nella lista di Europa Verde-sinistra, Aboubakar Soumahoro, in lizza nel collegio uninominale Emilia-Romagna-Modena per il centrosinistra. Nello stesso collegio era candidata anche la deputata pentastellata Stefania Ascari, che si è fermata all’11,05%. Elezioni, a Modena la rossa vince Fdi: crolla il fortino del Pd Una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Quella che si è appena chiusa è stata davvero una tornata elettorale travolgente. E nel caso del Pd nella storicadell’Emilia Romagna, nel senso propriamente letterale del termine. Nella regione notoriamente presidiata dai dem, infatti, la coalizione di centrodestra si è imposta nella stragrande maggioranza dei seggi. E, in particolare, alla Camera la candidata di Fdi Daniela Dondi ha sconfitto con il 37,4% dei consensi l’attivista italo-ivoriano, candidato nella lista di Europa Verde-, Aboubakar Soumahoro, in lizza nel collegio uninominale Emilia-Romagna-per il centro. Nello stesso collegio era candidata anche la deputata pentastellata Stefania Ascari, che si è fermata all’11,05%. Elezioni, ala rossa vince Fdi:il fortino del Pd Una ...

