Moc, una fotografia dello stato di salute dell’osso. E non solo in menopausa (Di giovedì 29 settembre 2022) È l’esame di riferimento per prevenire, diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi. Non invasivo e di facile esecuzione, è consigliato in particolare (ma non solo) alle donne oltre i 65 anni. È la Mineralometria Ossea Computerizzata, più comunemente chiamata MOC. Ma quando bisognerebbe farla? E ogni quanto? Ne parliamo con il dottor Alberto Castoldi, responsabile dell’area di diagnostica per immagini del Centro Diagnostico Treviglio, dove da poco è possibile sottoporsi a questo esame con macchinari di ultima generazione.Dottor Castoldi, a cosa serve in particolare questo esame? La Mineralometria Ossea Computerizzata, esame radiologico che si avvale dell’emissione di raggi X, serve per studiare lo stato di salute delle ossa e in particolare verificare la quantità di calcio presente. In pratica misura la quantità e la ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 settembre 2022) È l’esame di riferimento per prevenire, diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi. Non invasivo e di facile esecuzione, è consigliato in particolare (ma non) alle donne oltre i 65 anni. È la Mineralometria Ossea Computerizzata, più comunemente chiamata MOC. Ma quando bisognerebbe farla? E ogni quanto? Ne parliamo con il dottor Alberto Castoldi, responsabile dell’area di diagnostica per immagini del Centro Diagnostico Treviglio, dove da poco è possibile sottoporsi a questo esame con macchinari di ultima generazione.Dottor Castoldi, a cosa serve in particolare questo esame? La Mineralometria Ossea Computerizzata, esame radiologico che si avvale dell’emissione di raggi X, serve per studiare lodidelle ossa e in particolare verificare la quantità di calcio presente. In pratica misura la quantità e la ...

infoerbe : Chaparral (Larrea tridentata (Sesse & Moc.ex DC.) Cov.). Habitat: Una delle piante di macchia desertica più comuni… - Lorella_Stagno : @MarcoFIORelly ?????? La MOC è una densitometria, che misura la densità minerale ossea dello scheletro, dunque la mass… - MirfetPiccolo : Io domani non voglio andare dall'ortopedico e sabato non voglio andare ancora in ospedale per fare la mammografia e… - pas_moc : Credo che si smetta di tenere ad una persona quando ti accade qualcosa di bello e non hai il bisogno di metterla al corrente. - moc_gp : @FBiasin Avrei preferito una striscia in diagonale nerazzurra. Dico 6,5. -