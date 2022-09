Miti e realtà della mobilitazione bellica di Putin (Di giovedì 29 settembre 2022) La “mobilitazione parziale” annunciata e messa in atto da Putin nell’intera Federazione Russa sta facendo emergere elementi nuovi, e in parte inattesi, della cosiddetta Operazione Speciale, e soprattutto del mutare della percezione di essa tra la popolazione. Che per la prima volta viene obbligata a considerare la guerra in corso in Ucraina non solo come uno spettacolo televisivo da seguire dal divano, ma come qualcosa che può effettivamente “entrare” nel salotto. E in tutte le stanze della casa. E delle case di tutto il Paese. Può toccare, cioè, anche i “salotti buoni”, quelli della parte etnicamente più blasonata della Federazione, e soprattutto delle grandi città. Dal 21 settembre, giorno della promulgazione dell’editto Putiniano ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) La “parziale” annunciata e messa in atto danell’intera Federazione Russa sta facendo emergere elementi nuovi, e in parte inattesi,cosiddetta Operazione Speciale, e soprattutto del mutarepercezione di essa tra la popolazione. Che per la prima volta viene obbligata a considerare la guerra in corso in Ucraina non solo come uno spettacolo televisivo da seguire dal divano, ma come qualcosa che può effettivamente “entrare” nel salotto. E in tutte le stanzecasa. E delle case di tutto il Paese. Può toccare, cioè, anche i “salotti buoni”, quelliparte etnicamente più blasonataFederazione, e soprattutto delle grandi città. Dal 21 settembre, giornopromulgazione dell’edittoiano ...

