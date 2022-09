Mistero sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio: sparito il profilo da 2,4 milioni di followers (Di giovedì 29 settembre 2022) Che cosa è successo alla pagina Facebook di Luigi Di Maio? Il profilo pubblico ufficiale del leader di Impegno civico, che conta circa 2,4 milioni di followers, è improvvisamente sparito dal social network. Cercando il nome di Luigi Di Maio, si trova solo un profilo privato (ma non è possibile sapere quando è stato creato), oltre alla pagina “L’Impegno Civico con Luigi Di Maio”. Ilfattoquotidiano.it ha cercato di contattare lo staff personale del ministro degli Esteri, al momento invano. Le possibili spiegazioni sono tre. Di Maio potrebbe aver deciso di mettere in stand by la sua pagina, non rendendola più visibile. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Che cosa è successo alladiDi? Ilpubblico ufficiale del leader di Impegno civico, che conta circa 2,4di, è improvvisamentedal social network. Cercando il nome diDi, si trova solo unprivato (ma non è possibile sapere quando è stato creato), oltre alla“L’Impegno Civico conDi”. Ilfattoquotidiano.it ha cercato di contattare lo staff personale del ministro degli Esteri, al momento invano. Le possibili spiegazioni sono tre. Dipotrebbe aver deciso di mettere in stand by la sua, non rendendola più visibile. ...

