Mims, Pnrr: Giovannini fa il punto sugli investimenti nelle infrastrutture idriche. Sabato 3 l’evento online (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli investimenti sulle infrastrutture idriche e l’aggiornamento trimestrale sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano Nazionale Complementare (Pnc) saranno al centro dell’evento online organizzato dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), che si terrà il 3 ottobre, al quale interverrà il Ministro, Enrico Giovannini. L’incontro sarà l’occasione per presentare il nuovo documento del Mims che illustra gli investimenti e le principali novità introdotte sul piano normativo per migliorare la governance del settore idrico. PROGRAMMA 11.00 Introduzione del Ministro Enrico Giovannini 11.10 Attuazione del Pnrr e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) Glisullee l’aggiornamento trimestrale sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () e del Piano Nazionale Complementare (Pnc) saranno al centro delorganizzato dal Ministero dellee della Mobilità Sostenibili (), che si terrà il 3 ottobre, al quale interverrà il Ministro, Enrico. L’incontro sarà l’occasione per presentare il nuovo documento delche illustra glie le principali novità introdotte sul piano normativo per migliorare la governance del settore idrico. PROGRAMMA 11.00 Introduzione del Ministro Enrico11.10 Attuazione dele ...

