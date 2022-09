Milano, dal 1° ottobre nuovi divieti in Area B. Vetture coinvolte e sanzioni: cosa cambia (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in arrivo misure più restrittive per l'ingresso e la circolazione in città di Vetture Euro 2 a benzina ed Euro 4 e 5 a diesel. Dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, anche a questi mezzi sarà vietato entrare, uscire e circolare nell'Area Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in arrivo misure più restrittive per l'ingresso e la circolazione in città diEuro 2 a benzina ed Euro 4 e 5 a diesel. Dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, anche a questi mezzi sarà vietato entrare, uscire e circolare nell'

