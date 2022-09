Milano-Cortina 2026, Meloni incontra Malagò e Thomas Bach: “Contate su di noi” (Di giovedì 29 settembre 2022) Malgrado ancora non sia partito ufficialmente l’iter per formare il nuovo esecutivo, la futura Premier Giorgia Meloni ha già cominciato i primi incontri di rilievo. La leader di Fratelli D’Italia infatti, vincitrice delle elezioni politiche svoltesi lo scorso 25 settembre, ha ricevuto insieme al Presidente del CONI Giovanni Malagò Thomas Bach, la carica più alta del Comitato Olimpico Internazionale. A riferire la notizia è stata l’ANSA in una nota pubblicata nel primo pomeriggio di giovedì 29 settembre. L’oggetto del colloquio, durato poco meno di un’ora all’interno di un albergo nei pressi di Villa Borghese, sono stati i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, evento attesissimo su cui il prossimo Capo di Stato Italiano ha tenuto a dare tutte le ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Malgrado ancora non sia partito ufficialmente l’iter per formare il nuovo esecutivo, la futura Premier Giorgiaha già cominciato i primi incontri di rilievo. La leader di Fratelli D’Italia infatti, vincitrice delle elezioni politiche svoltesi lo scorso 25 settembre, ha ricevuto insieme al Presidente del CONI Giovanni, la carica più alta del Comitato Olimpico Internazionale. A riferire la notizia è stata l’ANSA in una nota pubblicata nel primo pomeriggio di giovedì 29 settembre. L’oggetto del colloquio, durato poco meno di un’ora all’interno di un albergo nei pressi di Villa Borghese, sono stati i Giochi Olimpici Invernali di, evento attesissimo su cui il prossimo Capo di Stato Italiano ha tenuto a dare tutte le ...

