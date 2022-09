Milano, bimba morta di stenti, prima volta della madre in Tribunale: I difensori: 'Pensa solo alla sua piccola Diana e piange' (Di giovedì 29 settembre 2022) Lo sguardo attento, un po' spaventato, o forse confuso. Il completo pantalone, gessato, la camicetta bianca, il capello ordinato, la mascherina sul volto. Così Alessia Pifferi ieri si è presentata in ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Lo sguardo attento, un po' spaventato, o forse confuso. Il completo pantalone, gessato, la camicetta bianca, il capello ordinato, la mascherina sul volto. Così Alessia Pifferi ieri si è presentata in ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alessia Pifferi chiede sempre della figlia e parla costantemente di lei. Ieri, con uno sguardo spaesato, si è presentata in tr… - Frankf1842 : RT @fanpage: Alessia Pifferi chiede sempre della figlia e parla costantemente di lei. Ieri, con uno sguardo spaesato, si è presentata in tr… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Alessia Pifferi chiede sempre della figlia e parla costantemente di lei. Ieri, con uno sguardo spaesato, si è presentata in tr… - infoitinterno : Milano, bimba morta di stenti, prima volta della madre in Tribunale: I difensori: «Pensa solo alla sua piccola - fanpage : Alessia Pifferi chiede sempre della figlia e parla costantemente di lei. Ieri, con uno sguardo spaesato, si è prese… -