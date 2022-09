Milano | 91enne trovata morta nell’auto in un canale di irrigazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Una donna di 91 anni è statapriva di vita all'interno di un'auto finita all'interno di undi. E' accaduto a. Poco prima delle 14.30, personale del 118 è intervenuto in via Cusago per un'autovettura ribaltata, finita all'interno del. I sanitari, tuttora presenti sul posto, stanno lavorando insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre, alla polizia locale e ai carabinieri di Corsico. Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe aver avuto un malore ed aver perso il controllo dell'auto. Per lei non c'è stato nulla da fare, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica del fatto.