Milan, preoccupazione-De Ketelaere: girano strane voci sul belga (Di giovedì 29 settembre 2022) San Siro è uno stadio tanto meraviglioso per assistere a una partita, quanto pericoloso per giocarla. Sarà per una questione di categorie, citando il mai banale Massimiliano Allegri, sarà per un fatto di tempra, ma sono molti i talenti a sgretolarsi davanti alla Scala del calcio. Non devono sorprendere eccessivamente, dunque, le difficoltà incontrate dal belga Charles De Ketelaere in queste prime settimane da Milanista. Un lasso di tempo in cui ha fatto intravedere qualche lampo di genialità, in mezzo a tante, troppe, ombre. Con dei numeri emblematici: nessun gol e un solo assist (nel 2-0 contro il Bologna) in nove presenze tra campionato (7) e Champions League (2). Un digiuno, tra l'altro, proseguito anche in nazionale, dove ha disputato due spezzoni in Nations League contro Galles (vittoria 2-1 del suo Belgio) e Olanda (sconfitta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) San Siro è uno stadio tanto meraviglioso per assistere a una partita, quanto pericoloso per giocarla. Sarà per una questione di categorie, citando il mai banale Massimiliano Allegri, sarà per un fatto di tempra, ma sono molti i talenti a sgretolarsi davanti alla Scala del calcio. Non devono sorprendere eccessivamente, dunque, le difficoltà incontrate dalCharles Dein queste prime settimane daista. Un lasso di tempo in cui ha fatto intravedere qualche lampo di genialità, in mezzo a tante, troppe, ombre. Con dei numeri emblematici: nessun gol e un solo assist (nel 2-0 contro il Bologna) in nove presenze tra campionato (7) e Champions League (2). Un digiuno, tra l'altro, proseguito anche in nazionale, dove ha disputato due spezzoni in Nations League contro Galles (vittoria 2-1 del suo Belgio) e Olanda (sconfitta ...

RossoneroCinico : Mi trovo sempre più spesso a parlare di politica ed ecologia che di Milan. Sarà l'età. Sarà l'essere diventato padr… - sportli26181512 : Milan, dopo Maignan ko anche Kjaer: Pioli conta i pezzi: Sale la preoccupazione in casa rossonera dopo gli infortun… - alvisepedrotti : @pietroraffa Pietro, capisco la tua preoccupazione per le elezioni, ma ti vorrei ricordare che Maignan starà fuori… - sportli26181512 : Milan, il momento di Pioli: una sola preoccupazione (non per il rinnovo) e un solo obiettivo: Stefano Pioli è stato… - milansette : Milan, il momento di Pioli: una sola preoccupazione (non per il rinnovo) e un solo obiettivo #acmilan #rossoneri -