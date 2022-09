Milan, Pioli perde pezzi: altri assenti per Empoli (Di giovedì 29 settembre 2022) I rossoneri sono proiettati alla sfida di sabato sera contro l’Empoli e mister Pioli deve provare a scegliere l’undici titolare considerando i diversi infortuni. Assenze pesanti per i rossoneri che dovranno fare a meno di due big del calibro di Mike Maignan e Theo Hernandez. E come se non bastasse, Pioli dovrà fare a meno anche dei lungodegenti Origi e Rebic che avranno bisogno ancora di qualche giorno per poter smaltire del tutto i loro problemi. Infatti, secondo Tuttosport, sia il croato che il belga anche ieri hanno svolto dei lavori personalizzati, ma ancora non si sono visti sul campo insieme ai compagni. Recuperano invece Davide Calabria e Sandro Tonali, resta da capire se riusciranno a partire dal primo minuto oppure se troveranno spazio a gara in corso. Giuseppe de Lucia Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) I rossoneri sono proiettati alla sfida di sabato sera contro l’e misterdeve provare a scegliere l’undici titolare considerando i diversi infortuni. Assenze pesanti per i rossoneri che dovranno fare a meno di due big del calibro di Mike Maignan e Theo Hernandez. E come se non bastasse,dovrà fare a meno anche dei lungodegenti Origi e Rebic che avranno bisogno ancora di qualche giorno per poter smaltire del tutto i loro problemi. Infatti, secondo Tuttosport, sia il croato che il belga anche ieri hanno svolto dei lavori personalizzati, ma ancora non si sono visti sul campo insieme ai compagni. Recuperano invece Davide Calabria e Sandro Tonali, resta da capire se riusciranno a partire dal primo minuto oppure se troveranno spazio a gara in corso. Giuseppe de Lucia

