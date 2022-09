Milan, Pioli pensa alla difesa a 3: la soluzione in vista del Chelsea (Di giovedì 29 settembre 2022) Senza Theo Hernandez Pioli pensa a nuove soluzioni in vista della gara contro il Chelsea di Champions League: possibile introduzione della difesa a 3 Possibili novità in casa Milan. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli starebbe valutando la difesa a tre per sopperire all’assenza di Theo Hernandez nella sfida contro il Chelsea a Stamford Bridge. Le soluzioni appaiono disegnate: l’impiego di Ballò Toure, quello di Dest col passaggio di Calabria a sinistra o appunto la strada del cambio di modulo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Senza Theo Hernandeza nuove soluzioni indella gara contro ildi Champions League: possibile introduzione dellaa 3 Possibili novità in casa. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, Stefanostarebbe valutando laa tre per sopperire all’assenza di Theo Hernandez nella sfida contro ila Stamford Bridge. Le soluzioni appaiono disegnate: l’impiego di Ballò Toure, quello di Dest col passaggio di Calabria a sinistra o appunto la strada del cambio di modulo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

