Milan, chiuso il bilancio 2021/22: rosso di 66,5 milioni di euro, 30 in meno del 20/21. 300 milioni di ricavi (Di giovedì 29 settembre 2022) Oggi il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato i dati consolidati dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che saranno sottoposti... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Oggi il Consiglio di Amministrazione delha approvato i dati consolidati dell’esercizioal 30 giugno 2022, che saranno sottoposti...

cmdotcom : #Milan, chiuso il bilancio 2021/22: rosso di 66,5 milioni di euro, 30 in meno del 2020/21. 300 milioni di ricavi - GrifoniNiccolo : RT @cmdotcom: #Milan, chiuso il bilancio 2021/22: rosso di 66,5 milioni di euro, 30 in meno del 2020/21. 300 milioni di ricavi https://t.co… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Milan, chiuso il bilancio 2021/22: rosso di 66,5 milioni di euro, 30 in meno del 2020/21. 300 milioni di ricavi https://t.co… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, chiuso il bilancio 2021/22: rosso di 66,5 milioni di euro, 30 in meno del 2020/21. 300 milioni di ricavi https://t.co… - cmdotcom : #Milan, chiuso il bilancio 2021/22: rosso di 66,5 milioni di euro, 30 in meno del 2020/21. 300 milioni di ricavi -