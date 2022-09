Milan, Cardinale: «L’acquisto di questo club una delle cose più emozionanti» (Di giovedì 29 settembre 2022) Gerry Cardinale, patron del Milan, ha preso la parola alla Leaders Week dicendo la sua sulL’acquisto della squadra rossonera Parla il presidente del Milan Cardinale: LE PAROLE – «Redbird è andato a scuola per cinque anni sul calcio europeo e ha incontrato oltre duecento club in tutta Europa durante quel periodo prima di acquistare il Milan, che è un colpo lungimirante. Il Milan, secondo me, è una delle cose più emozionanti che abbiamo fatto. Penso che il Milan sia un gigante addormentato, il nostro interesse per il club e il suo brand riguardava anche la Serie A e quelle che pensiamo siano possibilità di crescita per questo campionato. Non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Gerry, patron del, ha preso la parola alla Leaders Week dicendo la sua suldella squadra rossonera Parla il presidente del: LE PAROLE – «Redbird è andato a scuola per cinque anni sul calcio europeo e ha incontrato oltre duecentoin tutta Europa durante quel periodo prima di acquistare il, che è un colpo lungimirante. Il, secondo me, è unapiùche abbiamo fatto. Penso che ilsia un gigante addormentato, il nostro interesse per ile il suo brand riguardava anche la Serie A e quelle che pensiamo siano possibilità di crescita percampionato. Non ...

