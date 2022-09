Migranti, quasi 25mila morti nel Mediterraneo dal 2014 (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Dal 2014 al 25 settembre 2022 sono stati quasi 25mila i Migranti morti e dispersi nelle acque del Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa. Lo fa presente l’Ismu, in occasione del prossimo 3 ottobre, Giornata della memoria e dell’accoglienza, in cui si ricorda il naufragio al largo di Lampedusa durante il quale persero la vita 368 Migranti. Il viaggio verso l’Italia “si conferma il più pericoloso: è sulla rotta del Mediterraneo centrale che si registra da sempre il più elevato numero di morti e dispersi, pari a 1.088 dall’1 gennaio al 25 settembre 2022 su un totale di 1.473 su tutte le rotte del Mediterraneo, tra questi 60 erano bambini”. A quasi dieci anni da quella ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Dalal 25 settembre 2022 sono statie dispersi nelle acque del Marnel tentativo di raggiungere l’Europa. Lo fa presente l’Ismu, in occasione del prossimo 3 ottobre, Giornata della memoria e dell’accoglienza, in cui si ricorda il naufragio al largo di Lampedusa durante il quale persero la vita 368. Il viaggio verso l’Italia “si conferma il più pericoloso: è sulla rotta delcentrale che si registra da sempre il più elevato numero die dispersi, pari a 1.088 dall’1 gennaio al 25 settembre 2022 su un totale di 1.473 su tutte le rotte del, tra questi 60 erano bambini”. Adieci anni da quella ...

italiaserait : Migranti, quasi 25mila morti nel Mediterraneo dal 2014 - fisco24_info : Migranti, quasi 25mila morti nel Mediterraneo dal 2014: (Adnkronos) - I dati Ismu diffusi in occasione in occasione… - carlosantaroni2 : RT @VITAnonprofit: Dal 2014 quasi 25mila #migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo - PCattoretti : Il viaggio verso l’Italia si conferma il più pericoloso: quest’anno 1088 morti sulla rotta del Mediterraneo central… - simshine95 : La sinistra in Italia non ha più credibilità quando parla di diritti. Hanno governato quasi ininterrottamente dal 2… -