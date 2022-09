Mi sono sottoposto a un test di analisi della mente durante una sessione di meditazione | vi racconto la mia esperienza con l’esperimento al Maxxi di Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Mi applicano sullaa una fascetta con alcuni elettrodi collegati a un pc che proietterà su un grande schermo le aree del cervello che si attivanouna seduta meditativa di circa mezz’ora. Nella sala illuminata da luci soffusedisseminati cuscini per le sedute degli spettatori che posassistere all’evento e osservare, sotto forma di uno spettro ctico che oscilla dal blu al rosso, come le dinamiche cerebrali raccolte attraverso il segnale elettroencefalografico (Eeg) evolvono nel tempounadi. Seduto a fianco a me c’è Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella pratica, che condurrà, anche lui ...