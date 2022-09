“Mi piacciono i ragazzi giovani”. L’attrice italiana 53 anni e lui 30: “Più grandi che noia” (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel corso di un’inedita quanto interessante intervista rilasciata al settimanale diretto da Carlo Verdelli, Oggi, una delle star indiscusse di Un posto al sole, Sara Ricci, Adele Picardi nell’acclamata e longeva fiction, targata Rai 3, si è aperta riguardo alla sua visione della amore, maturata dopo esperienze diverse come anche delusioni. Negli ultimi anni L’attrice si è concentrata su se stessa, sul lavoro e ha frequentato solo ragazzi tanto più giovani di lei. Secondo la propria esperienza, la 53enne, età portata alla grande, ha deciso che per il momento non sente più la voglia e la forza necessarie per intraprendere una storia sentimentale con un coetaneo. I coetanei sarebbero troppo “nostalgici” ed impegnativi. Nel 2018, la Adele Picardi di Un posto al sole ha concluso una storia con un uomo più grande e da lì ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel corso di un’inedita quanto interessante intervista rilasciata al settimanale diretto da Carlo Verdelli, Oggi, una delle star indiscusse di Un posto al sole, Sara Ricci, Adele Picardi nell’acclamata e longeva fiction, targata Rai 3, si è aperta riguardo alla sua visione della amore, maturata dopo esperienze diverse come anche delusioni. Negli ultimisi è concentrata su se stessa, sul lavoro e ha frequentato solotanto piùdi lei. Secondo la propria esperienza, la 53enne, età portata alla grande, ha deciso che per il momento non sente più la voglia e la forza necessarie per intraprendere una storia sentimentale con un coetaneo. I coetanei sarebbero troppo “nostalgici” ed impegnativi. Nel 2018, la Adele Picardi di Un posto al sole ha concluso una storia con un uomo più grande e da lì ...

PierKnopfler : @ProgettoLepanto @DeodatoRibeira Pensa se dovevano istruire i nostri figli per difenderci, dovessero arrivare i rus… - saraepunto : @Fabbruccio1 @aquagiugi A me piacciono molto questi ragazzi, non solo i miei, ma mi rendo conto che il tweet rispecchi parecchio la realtà - RiccardoPasto16 : RT @MelissaRiccix: Ragazzi, vi piacciono le donne mature, sì o no? - saraepunto : RT @aquagiugi: diciamolo, i ragazzi vi piacciono solo se sono vostri figli. - ValeDomenici : RT @aquagiugi: diciamolo, i ragazzi vi piacciono solo se sono vostri figli. -