Meteo Campania | oggi pioverà a Avellino e Salerno?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 29 settembre 2022) Amici del Sud: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo faràe non solo? Scopriamolo! Napoli Ilper Napoli è caratterizzato da pia debole a moderata, umidità alta, temperatura media di 21.99 gradi Celsius, temperatura minima di 19.33 gradi Celsius e temperatura massima di 21.99 gradi Celsius. Il vento soffia con una velocità media di 6.95 km/h ed è accompagnato da una percentuale di nuvolosità del 66%. Potete fare una passeggiata, andare in un museo o in un parco.Ilper la città diè caratterizzato da piogge leggere, un'umidità relativa del 66%, una temperatura media di 19.86°C, una temperatura minima di 15.55°C e una temperatura massima di 20.27°C. Il vento ...