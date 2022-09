Mentana furibondo con Agcom | “Dovrebbero guardarsi allo specchio”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 settembre 2022) Non accennano a fermarsi le polemiche contro la presunta mancata par condicio da parte del Tg La7 condotto da Enrico, che secondo quanto accusaavrebbe violato le regole dei mezzi di informazione durante le elezioni politiche.: “Prenderemo provvedimenti sanzionatori” La dichiarazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è molto chiara: serve avviare un provvedimento sanzionatorio per violazione della par condicio da parte di Tg La7. Ecco quanto si legge nella nota di, che precisa di aver correttamente esaminato tutti i dati di monitoraggio provenienti dal telegiornale in questione: “Nonostante lo sforzo compiuto dalla maggior parte delle emittenti sono stati riscontrati diversi scostamenti nei tempi di parola, sia in termini di sottorappresentazione che di sovrarappresentazione, ...